Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России

«Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина — полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией — нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
По ее словам, для этого украинской стороне дают деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых они продолжают убивать мирное население.
Официальный представитель также подчеркнула, что расчеты киевских властей на ускоренное получение «членского билета» в Евросоюз все никак не оправдываются.