Припекает: как глобальное потепление влияет на здоровье людей Наиболее уязвимые группы - дети, женщины, пожилые люди и беднейшие слои населения
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
19:03 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина нужна Западу как «геополитический таран» против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина — полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией — нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, для этого украинской стороне дают деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых они продолжают убивать мирное население.

Официальный представитель также подчеркнула, что расчеты киевских властей на ускоренное получение «членского билета» в Евросоюз все никак не оправдываются.

 В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
Рубль продолжает рост к доллару и евро
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь