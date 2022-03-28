Подведены итоги 94-й церемонии вручения премии «Оскар»Единственный российский претендент остался без награды
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
20Ситуация в городах Украины
19:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму посоветовали Западу привыкать к виду рубля

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал западным странам привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях.

Источник: © РИА Новости

«Пусть привыкают к виду русского рубля. Пусть не забывают, что за все надо платить настоящую цену. Евро и доллары, которые они для нас три десятка лет рисовали, нам теперь не нужны. Пусть ими и топят вместо нашего газа», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, Хабек является одним из лидеров немецких «зеленых» и у него особые отношения с углеводородами.

«Зеленые» упорно идут к своей цели — уничтожению экономики Германии. И они как никогда к ней близки. Но, подозреваю, не только рядовые немцы, но и коллеги Хабека по G7 в восторг от такого решения едва ли придут. Что же касается нас, то мы в этом вопросе с рублями руководствуемся бессмертной фразой из любимой комедии «Бриллиантовая рука»: «А не будут брать — отключим газ», — подчеркнул глава парламента.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
Рубль продолжает рост к доллару и евро
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь