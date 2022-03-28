В Крыму посоветовали Западу привыкать к виду рубля

«Пусть привыкают к виду русского рубля. Пусть не забывают, что за все надо платить настоящую цену. Евро и доллары, которые они для нас три десятка лет рисовали, нам теперь не нужны. Пусть ими и топят вместо нашего газа», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, Хабек является одним из лидеров немецких «зеленых» и у него особые отношения с углеводородами.
«Зеленые» упорно идут к своей цели — уничтожению экономики Германии. И они как никогда к ней близки. Но, подозреваю, не только рядовые немцы, но и коллеги Хабека по G7 в восторг от такого решения едва ли придут. Что же касается нас, то мы в этом вопросе с рублями руководствуемся бессмертной фразой из любимой комедии «Бриллиантовая рука»: «А не будут брать — отключим газ», — подчеркнул глава парламента.