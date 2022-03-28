Минцифры рекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов

В понедельник, 28 марта, Минцифры направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом говорится в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили три источника на телекоммуникационном рынке). Также в письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».
В письме объясняется, что это необходимо для обеспечения исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть.
Минцифры подтвердило рассылку письма. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сказал представитель министерства.
Зачем отказываться от безлимитов
«В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры выглядит рациональной и своевременной», — сказал РБК директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян. «Рациональным» предложение назвал и представитель МТС.
«Оно позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета», — пояснил он. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) сказал, что компания «разделяет озабоченность министра». В то же время он указал, что в своей практике холдинг «никогда не злоупотреблял безлимитами», поскольку они создают избыточную нагрузку на сеть. РБК направил запрос в «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).
Участники рынка не стали официально комментировать, как именно они намерены исполнять рекомендации Минцифры. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов, и если трафик будет как-то аномально расти, может быть сокращен объем гигабайтов, включенный в пакетные предложения. Но последнее «едва ли произойдет», оговорился собеседник РБК.
За последние несколько лет эксперты не раз указывали на то, что операторы отказываются от безлимитных тарифов. Например, в середине 2020 года аналитик iKS-Consulting Максим Савватин называл в качестве причины рост потребления трафика в период самоизоляции на фоне невыгодной для операторов корректировки курса рубля.
Осенью прошлого года МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохраняли ее на ранее подключенных тарифах. При этом представители «ВымпелКома» и «МегаФона» говорили, что их наблюдения показывали, что большинство клиентов с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 Гб в месяц.
По словам Максима Савватина, рекомендация выглядит как «подстраховочная мера». «Обычно операторы при строительстве сетей закладывают запас по емкости под будущий рост трафика. И на данный момент этот запас еще не исчерпан, но если уровень трафика подойдет к предельной границе, сейчас быстро достроить сеть не получится, потому что есть неопределенность с поставками телекоммуникационного оборудования», — говорит Савватин. После того как из-за военной операции на Украине США ввели санкции на технологический экспорт в Россию, ряд крупных производителей телекоммуникационного оборудования заявили о приостановке поставок, в том числе Nokia и Ericsson. Кроме того, раньше оборудование можно было модернизировать, обновив на нем программное обеспечение. Будут ли такие обновления доступны российским операторам, пока непонятно, отметил Максим Савватин.
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