22:47 (мск), источник: Известия
Байден объяснил свои заявления о Путине
Президент США Джо Байден сообщил 28 марта, что его слова о российском лидере Владимире Путине являются его личным мнением, а не официальной позицией Вашингтона.
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«Я выражал свое негодование, считая, что он не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», — пояснил он.
Кроме того, глава Белого дома отметил, что ему «всё равно», как отнесется Путин к его высказываниям.
По словам американского лидера, поведение Путина якобы изменилось с их двусторонней встречи в Женеве.
Ранее, 26 марта, во время своего выступления в Варшаве Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».