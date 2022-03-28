Подведены итоги 94-й церемонии вручения премии «Оскар»Единственный российский претендент остался без награды
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
7Переговоры России и Украины
22:47 (мск), источник: Известия

Байден объяснил свои заявления о Путине

Президент США Джо Байден сообщил 28 марта, что его слова о российском лидере Владимире Путине являются его личным мнением, а не официальной позицией Вашингтона.

Источник: Reuters

«Я выражал свое негодование, считая, что он не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», — пояснил он.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что ему «всё равно», как отнесется Путин к его высказываниям.

По словам американского лидера, поведение Путина якобы изменилось с их двусторонней встречи в Женеве.

Ранее, 26 марта, во время своего выступления в Варшаве Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Прижали хвосты: приюты для животных столкнулись со сложностями при закупке кормов
Разное про чтение: насколько доступными останутся бумажные книги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь