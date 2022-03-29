Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ

Минтранс разработал новую версию так называемого законопроекта о такси («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»), согласно которой службы заказа легкового такси (под ними понимают агрегаторов или таксопарки с собственным приложением заказа такси) обязаны предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ). Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». Текст законопроекта есть у РБК. Его подлинность подтвердил представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова.
Детали — к какой именно информации и зачем нужно будет предоставить доступ ФСБ — в тексте законопроекта не приводятся.
Помимо ФСБ службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС; платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах).
По словам одного из собеседников РБК, законопроект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.
Представитель Минюста сообщил, что законопроект находился на рассмотрении у ведомства, а «заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертизы было направлено в Минтранс». Представитель Ространснадзора перенаправил вопрос в Минтранс. В этом министерстве, в свою очередь, не ответили на запрос РБК на момент публикации. РБК также направил запросы в Центр общественных связей ФСБ России, а также в ФНС, Минэкономразвития, Минздрав, Минтруд и Минфин.
Что еще предлагается в законопроекте
- Ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа
- Ограничить количество легковых такси для каждого региона
- Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя
- Ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано
- Ввести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси
- Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и др.
Как указывается в проекте, сейчас вопросы оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в законодательстве не урегулированы. По словам Ирины Зариповой, новая версия законопроекта в ближайшее время будет внесена в Госдуму. «При создании законопроекта учитывались мнения игроков рынка такси», — утверждает она.
Как пытались зарегулировать отрасль
Работа над законопроектом, регулирующим работу такси в России, ведется уже несколько лет. В 2015 году депутаты Госдумы Евгений Москвичев и Виталий Ефимов предложили обязать такси устанавливать «шашечки» и оранжевый фонарь, а водителей проходить предрейсовый медосмотр; агрегаторам предлагалось запретить выдавать заказы таксистам, у которых нет разрешения на работу. Ко второму чтению проект предложили дополнить запретом на работу в такси для иностранцев, обязанностью устанавливать тарифы на перевозки в соответствии с методикой Минтранса, а также требованием о том, что агрегатор должен быть российским юрлицом с российским капиталом и не может являться филиалом иностранной компании. Ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, предлагалось возложить на водителя. Однако эта редакция встретила резкую критику со стороны Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента и представителей крупных игроков рынка такси.
Спустя год агрегаторы такси подготовили свою версию поправок к проекту, в которой предложили разрешить оформлять самозанятых на работу, исключить госрегулирование цен на поездки, искусственное ограничение количества легковых такси, закрепить возможность использования современного программного обеспечения вместо тахографов (измеряет, регистрирует и фиксирует скорость, пробег и время движения транспортного средства в режиме онлайн), которое бы позволило получать всю необходимую информацию о состоянии автомобиля и водителя в режиме реального времени. Также участники рынка высказывали готовность выплачивать до 2 млн руб. пострадавшим в ДТП, если перевозчик не сможет компенсировать вред. Но и эти предложения не были приняты.
В сентябре Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, которые систематически нарушали ПДД, в частности накопили больше трех неоплаченных штрафов; тех, кто не знает дорогу к местным культурным объектам. Следом в Госдуму был внесен законопроект о запрете на работу водителями такси гражданам с судимостью «за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой» и др. преступления. В начале декабря прошлого года проект был принят в первом чтении.
Представитель «Ситимобила» говорит, что новый законопроект «во многом повторяет отклоненные ранее редакции, в том числе получившие негативные отзывы участников рынка». «Мы надеемся, что новая редакция законопроекта не будет вводить ограничительные и затратные меры для участников отрасли, которые будет сложно выполнить в текущих экономических условиях. Мы считаем важным найти компромиссный вариант регулирования, который позволит обеспечить безопасность поездок, но при этом не приведет к резкому “сжатию” сферы такси», — сказал он. По словам представителя этого агрегатора, сейчас они не хранят данные о поездках пользователей.
Ирина Зарипова назвала новую версию законопроекта «компромиссной», указав, что текст еще будет дорабатываться в ходе чтений в Госдуме. Зарипова считает, что регулирование рынка такси необходимо, но с учетом текущей экономической ситуации принятие законопроекта лучше было бы отложить до осени. «Когда экономическая ситуация ухудшается, некоторые люди идут подрабатывать или работать в такси, поэтому мы, возможно, будем наблюдать приток новых водителей в пока что незарегулированную сферу. С другой стороны, есть опасения, что при принятии законопроекта в его обсуждении будет участвовать намного меньше компетентных экспертов и представителей агрегаторов, так как развитие бизнеса сейчас практически не интересует таксопарки, их интересует только тема лизинга, антикризисных мер и т. д.», — рассуждает Ирина Зарипова.
Представитель «Максим» отказался от комментариев, сославшись на то, что компания не знакома с новой версией законопроекта. В то же время он дополнил, что «странно, что очередной законопроект готовится втайне, без обсуждения с участниками рынка». «Есть вероятность получить совсем не то, что нужно для развития отрасли и работающего регулирования», — указал он. Представитель «Яндекс. Такси» отказался от комментариев.
Дарья Чебакова
При участии Артёма Кореняко, Анастасии Серовой
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