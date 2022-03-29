Кремль: никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия

«Нет, я так не думаю. Но он достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех тех, кто собирается вмешаться», — сказал господин Песков в интервью американской телекомпании PBS, отвечая на утверждение журналиста о том, что Владимир Путин в объявлении о начале военной операции заявил о планах применить ядерное оружие, если в дело вмешается третья сторона.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Запада примут «драматические меры» в случае применения Россией химического или биологического оружия на Украине. Он также отрицал, что на Украине работают биологические лаборатории.