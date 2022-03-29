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07:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенаторы США предлагают передать Украине изъятые российские активы

Двое американских сенаторов подготовили законопроект о перераспределении средств, полученных от конфискации российских активов. Предполагается направить вырученные деньги в фонд помощи украинским беженцам и на восстановление Украины, сообщает портал Axios.

С соответствующей инициативой выступили сенаторы Майкл Беннет (от Демократической партии) и Роб Портман (Республиканская партия). Подготовленный ими документ получил название «Закон о помощи Украине». В рамках их проекта закона прделагается передать управление фондом Госдепу и Агентству США по международному развитию.

Как отметил Портман, Украина сейчас «переживает худший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны».

Один из способов помочь — перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины.
Роб Портман

«Наш законопроект заставит Путина и российских олигархов расплачиваться, гарантируя, что средства от их конфискованных активов пойдут непосредственно украинскому народу, чтобы поддержать его на протяжении долгих лет, которые займут переселение, реконструкция и восстановление», — добавил господин Беннет.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели уже несколько пакетов жестких санкций. Источники Bloomberg сообщали, что Евросоюз обсуждает использование замороженных активов россиян для восстановления Украины. Франция заявила, что у нее пока нет таких планов. Киев хочет, чтобы на возмещение ущерба направили арестованные $415 млрд российских резервов.

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