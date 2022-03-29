Психолог рассказала о влиянии животных на психику хозяев Наличие домашнего животного снижает риск появления депрессии и стресса у их хозяев
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
20Ситуация в городах Украины
09:31 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не бросит освобожденные территории Украины, заявил сенатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Россия не оставит без защиты освобожденные территории Украины.

Источник: © РИА Новости

«Освобожденные территории Украины будут защищены. Никто не уйдет, не обеспечив защиту населения, проживающего на этих территориях», — сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, спецоперация на Украине будет продолжена до окончательного выполнения всех поставленных целей, включая демилитаризацию и денацификацию страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
Рубль продолжает рост к доллару и евро
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Минобороны сообщило об уничтожении базы с топливом во Львове
ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и «Буков» под Киевом
Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь