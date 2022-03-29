Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики

«Силами Народной милиции ЛНР освобождено 94 населенных пункта Луганской и Донецкой Народных Республик», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что населенные пункты ЛНР к северу-северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое освободила российская армия.
В МИД добавили, что под контролем вооруженных формирований Украины остаются Северодонецк, Лисичанск, Золотое и некоторые прилегающие села.
Кроме того, Народная милиция продолжает ликвидацию нескольких разрозненных националистических банд, остатки которых все еще действуют на освобожденных территориях.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.