Припекает: как глобальное потепление влияет на здоровье людей Наиболее уязвимые группы - дети, женщины, пожилые люди и беднейшие слои населения
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
8Названа «Мисс мира-2021»
10:36 (мск), источник: © РИА Новости

Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МИД Луганской народной республики сообщил, что вооруженные силы по состоянию на утро 29 марта освободили более 90 процентов территории ЛНР.

Источник: © РИА Новости

«Силами Народной милиции ЛНР освобождено 94 населенных пункта Луганской и Донецкой Народных Республик», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что населенные пункты ЛНР к северу-северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое освободила российская армия.

В МИД добавили, что под контролем вооруженных формирований Украины остаются Северодонецк, Лисичанск, Золотое и некоторые прилегающие села.

Кроме того, Народная милиция продолжает ликвидацию нескольких разрозненных националистических банд, остатки которых все еще действуют на освобожденных территориях.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
Рубль продолжает рост к доллару и евро
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Минобороны сообщило об уничтожении базы с топливом во Львове
ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и «Буков» под Киевом
Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь