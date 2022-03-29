10:38 (мск), источник: © РИА Новости
На Украине заявили о согласовании трех гуманитарных коридоров
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Три гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей во вторник, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
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«Согласовано три гуманитарных коридора. Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье люди могут выехать на личном автотранспорте… Еще один коридор, который мы сегодня надеемся реализовать — Запорожская область: из Мелитополя в Запорожье, из Энергодара в Запорожье», — сказала Верещук на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.