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10:46 (мск), источник: © РИА Новости

ФАС назвала способ снизить ажиотажный спрос

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Прозрачные правила ценообразования и приобретения товара могут стать одним из способов снижения ажиотажного спроса в текущих условиях, заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Нелли Галимханова.

Источник: © РИА Новости

Она приняла участие в антимонопольном форуме, организованном Объединением корпоративных юристов при поддержке ФАС.

«Заместитель руководителя ведомства… рассказала о возможных способах снижения ажиотажного спроса на различные товары в текущих условиях. Так, необходимо проводить работу со всей дистрибьюторской цепочкой и создавать прозрачные правила ценообразования и приобретения товара», — говорится в сообщении ФАС.

Галимханова сделала акцент на важности соблюдения российскими компаниями принципов ответственного ценообразования с учетом спроса и предложения на внутреннем рынке РФ.

Спикер отметила, что в текущих условиях высокой нестабильности установление цен для потребителей внутреннего рынка на основании экспортных котировок может приводить к негативным последствиям.

«Цены, сложившиеся на зарубежных рынках, отражают условия спроса и предложения той страны, в которой сформировались такие индикаторы, а не российского рынка, на котором условия могут существенно отличаться», — подчеркивается в релизе.

В свою очередь статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский отметил, что причины повышения цен на товары «требуют глубокого анализа, поскольку они связаны не только с объективными факторами, но и с индивидуальным поведением хозяйствующих субъектов».

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