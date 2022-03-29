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10:50 (мск), источник: Life.ru

Появились первые кадры с российско-украинских переговоров в Стамбуле

Делегации РФ и Незалежной перед началом обсуждения встретились с президентом Турции.

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Во дворец Долмабахче в Стамбуле прибыли делегации России и Украины на новый раунд переговоров. Перед встречей президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал гостей, отметив, что справедливый мир — победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесёт пользы ни одной из сторон. Он также отметил, что мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений.

«Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать. Они могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Турция готова принять её», — заявил глава Турции.

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Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения «Операции Z». Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.

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