Эрдоган переговорил с Абрамовичем перед встречей России и Украины

Бизнесмен Роман Абрамович перед началом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент «РИА Новости».
На фотографии, которое опубликовало агентство, видно, что во время беседы рядом находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «РИА Новости» публикует также фото с переговоров. На нем видно, что Абрамович находится в зале, но не за столом, где сидят участники делегаций, а на стульях рядом.
Очередной раунд переговоров делегаций Москвы и Киева проходит во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. Утром стало известно, что в городе находится и Абрамович.
В Кремле ранее говорили, что предприниматель участвовал в переговорах «на начальной стадии», его статус не уточняется. По данным Financial Times, участие Абрамовича во встречах одобрил президент Владимир Путин.
The Wall Street Journal писала, что власти США пока не стали вводить санкции против Абрамовича, поскольку тот может выступить важным посредником в российско-украинских переговорах. По данным газеты, такое решение было принято после звонка президента Украины Владимира Зеленского.
Издание также сообщало, что у Абрамовича и еще как минимум двоих из присутствовавших на переговорах делегаций Москвы и Киева в начале марта появились симптомы отравления. Об этом в отношении российского бизнесмена говорил и источник Би-би-си.
15 марта немецкая газета Bild сообщила о встрече Абрамовича с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером во время визита последнего в Москву 10 марта. По информации издания, Шрёдер также встретился с главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским, а 14 марта — с Эрдоганом. Politico сообщала, что бывший канцлер встречался и с Путиным.
С начала российской военной операции на Украине 24 февраля стороны уже провели три встречи в Белоруссии, после чего диалог продолжился в видеоформате. Россия на переговорах требует отказа Украины от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми, а также «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. Украина настаивает на гарантиях безопасности и выводе российских войск со своей территории.