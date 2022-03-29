Кадыров прокомментировал переговоры в Турции

«Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — сказал Кадыров, соответствующую аудиозапись он опубликован у себя в Telegram-канале.
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча проходит во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.