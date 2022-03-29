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12:52 (мск), источник: ТАСС

Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены, в ходе него ВСУ был нанесен существенный урон. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«Вначале о ходе специальной военной операции российских вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал он.

По оценке Шойгу, «Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон». «Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны», — отметил министр.

Он сообщил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов — 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152.

«Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», — сказал Шойгу.

Поставленные цели

Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил Шойгу.

«Российские вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

По его словам, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик, Украины налаживать мирную жизнь.

«Активно оказываем гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР и, безусловно, Украины. Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населенных пунктов доставлено 6 079 тонн грузов», — сообщил Шойгу.

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