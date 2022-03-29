Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин

«В связи с угрозой мин мы привели в состояние повышенной готовности все тральщики и патрульные морские самолеты. При получении оповещения мы оцениваем угрозу и предпринимаем соответствующие меры», — говорится в опубликованном на сайте МО заявлении министра.
По словам Акара, обнаруженные мины обезвреживаются с соблюдением всех мер безопасности.
Министр сообщил, что Турция сотрудничает с Румынией и Болгарией по вопросу обнаружения дрейфующих мин.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.