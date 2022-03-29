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13:30 (мск), источник: Life.ru

Шойгу: Призывники ни в какие горячие точки направляться не будут

Он отметил, что в Вооружённые Силы РФ и другие структуры, где предусмотрена военная служба, с 1 апреля будет направлено 134 с половиной тысячи человек.

Источник: Пресс-служба Президента России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что весенние призывники не будут отправляться ни в какие горячие точки.

«О весенней призывной кампании, которая стартует 1 апреля. В соответствии с Указом Президента, в ВС и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года. Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал сказал он.

Глава Минобороны РФ поручил начать первые отправки новобранцев к месту прохождения службы в третьей декаде мая. При этом, несмотря на снижение уровня заболеваемости ковидом, он попросил продолжать комплекс противоэпидемических мероприятий. Также, по его словам, большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев.

В то же время все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания, добавил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что участие в специальной военной «Операции Z» принимают только профессиональные военные, а срочники и те, кого призывают на сборы, там не задействованы. Глава государства отметил, что задействованы только мужчины, которые добровольно сделали ответственный выбор защищать родину.

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