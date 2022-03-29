МИД РФ объявил об ответных высылках сотрудников посольств Литвы, Латвии и Эстонии

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день главы дипмиссий стран Балтии были вызваны в российское внешнеполитическое ведомство. Позже посол Латвии Марис Риекстиньш сообщил, что МИД РФ озвучил послам прибалтийских стран решение о высылке их дипломатов.
18 марта Эстония объявила о том, что высылает трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Дипломатов обязали покинуть страну в течение 72 часов.
Аналогичное решение приняли Латвия и Литва. В пресс-службе посольства РФ в Таллине назвали нелепыми обвинения Эстонии в адрес российских дипломатов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.