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13:57 (мск), источник: Известия

МИД РФ объявил об ответных высылках сотрудников посольств Литвы, Латвии и Эстонии

Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Об этом 29 марта сообщили в МИД РФ.

Источник: Reuters

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день главы дипмиссий стран Балтии были вызваны в российское внешнеполитическое ведомство. Позже посол Латвии Марис Риекстиньш сообщил, что МИД РФ озвучил послам прибалтийских стран решение о высылке их дипломатов.

18 марта Эстония объявила о том, что высылает трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Дипломатов обязали покинуть страну в течение 72 часов.

Аналогичное решение приняли Латвия и Литва. В пресс-службе посольства РФ в Таллине назвали нелепыми обвинения Эстонии в адрес российских дипломатов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.

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