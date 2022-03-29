В НАТО произошёл раскол по вопросу переговоров с Россией

В частности, Франция и Германия считают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины. Обе страны выступают за диалог.
В то же время другие члены альянса уверены, что диалог Парижа и Берлина с Москвой контрпродуктивен и может, как отмечается в одном документе, «сыграть на руку Путину».
Среди стран, придерживающихся такой позиции, — Великобритания, Польша, а также ряд государства Восточной и Центральной Европы, за исключением Венгрии.
Все они настроены к переговорам скептически, так как считают, что Владимир Путин не рассматривает всерьёз вопрос заключения мирного соглашения.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО, закреплённый Североатлантическим договором, — это «священное обязательство» для Соединённых Штатов. На встрече с польским президентом Анджеем Дудой политик отметил, что единство военного альянса имеет первостепенное значение. «Я уверен в том, что Владимир Путин рассчитывал разделить НАТО. Но у него это не получилось», — добавил он.