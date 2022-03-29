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13:59 (мск), источник: Секрет Фирмы

В НАТО произошёл раскол по вопросу переговоров с Россией

Мнения ряда стран-членов НАТО о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине разделились. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, в Североатлантическом альянсе по-разному смотрят на то «полезно» ли вести переговоры с российским лидером и какое оружие стоит отправлять Киеву.

Источник: AP 2022

В частности, Франция и Германия считают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины. Обе страны выступают за диалог.

В то же время другие члены альянса уверены, что диалог Парижа и Берлина с Москвой контрпродуктивен и может, как отмечается в одном документе, «сыграть на руку Путину».

Среди стран, придерживающихся такой позиции, — Великобритания, Польша, а также ряд государства Восточной и Центральной Европы, за исключением Венгрии.

Все они настроены к переговорам скептически, так как считают, что Владимир Путин не рассматривает всерьёз вопрос заключения мирного соглашения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО, закреплённый Североатлантическим договором, — это «священное обязательство» для Соединённых Штатов. На встрече с польским президентом Анджеем Дудой политик отметил, что единство военного альянса имеет первостепенное значение. «Я уверен в том, что Владимир Путин рассчитывал разделить НАТО. Но у него это не получилось», — добавил он.

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