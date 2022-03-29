В «Роскосмосе» объяснили отказ запускать спутники OneWeb

«Отказ от запусков ракет-носителей “Союз-СТ” с космодрома Куру был превентивным шагом “Роскосмоса”, — сказал Струговец.
Он пояснил, что скорее всего, Arianespace и OneWeb со временем сами бы расторгли эти контракты под давлением западной общественности.
«Это заметно по той антирусской истерии, которая царит на Западе сейчас», — подчеркнул собеседник.
Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама OneWeb не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.
Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что OneWeb разорится после отказа «Роскосмоса» предоставлять ракеты. Также Рогозин заявил, что стартовый комплекс для ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане «будет законсервирован навсегда».
OneWeb 21 марта сообщила о заключении соглашения о запуске спутников с американской SpaceX, первый старт ожидается в 2022 году.