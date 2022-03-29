15:01 (мск), источник: Lenta.Ru
Мединский рассказал об итогах переговоров по Украине
Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно. Об их итогах рассказал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.
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«Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ», — сказал он.
Кроме того, помощник президента сообщил, что Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации. Данные шаги касаются политической и военной частей, пояснил он.
Вместе с тем Мединский добавил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора России и Украины на уровне МИД.
Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. На переговоры также приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.