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15:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Мединский рассказал об итогах переговоров по Украине

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно. Об их итогах рассказал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ», — сказал он.

Кроме того, помощник президента сообщил, что Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации. Данные шаги касаются политической и военной частей, пояснил он.

Вместе с тем Мединский добавил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора России и Украины на уровне МИД.

Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. На переговоры также приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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