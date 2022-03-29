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15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Мединский обозначил позицию России насчет вступления Украины в ЕС

Москва не против вступления Украины в Евросоюз (ЕС), заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — сказал он, обозначив позицию Москвы по данному вопросу.

Ранее Мединский рассказал, что Россия в ходе переговоров получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Он также сообщил, что предложения Киева включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.

Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

1 марта представитель Украины при Европейском союзе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка страны на членство в объединении успешно зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась. Заявку на вступление ранее подал украинский президент Владимир Зеленский. Копии документа направили председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле.

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