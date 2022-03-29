16:05 (мск), источник: Известия
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле. Главное
В Стамбуле во вторник, 29 марта, состоялись переговоры делегаций России и Украины. Встреча, которая прошла во дворце Долмабахче, продлилась около трех часов.
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Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
Это первые очные переговоры между Россией и Украиной с 7 марта, когда была взята пауза и переговоры продолжались только в онлайн-формате.
До начала встречи, которая стартовала в 11:30 мск, перед делегациями выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата.
По итогам беседы российская делегация сделала ряд заявлений.
Как подчеркнул Мединский, переговоры прошли конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию и делает два шага навстречу для урегулирования ситуации.
При этом в Минобороны РФ сообщили, что по итогам переговоров кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях. В ведомстве указали, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость.
В ходе переговоров Россия заявила украинской стороне протест в связи с появившимися видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. По словам Мединского, украинцы обещали принять самые жесткие меры.
Замглавы Минобороны России Александр Фомин после переговоров призвал Украину строго выполнять Женевскую конвенцию по военнопленным.
Как рассказал Мединский, Украина в ходе встречи попросила, чтобы окончательное решение по договору с Россией было оформлено на встрече глав государств.
Также в документе представлен перечень государств гарантов гарантирующих безопасность Украине. По словам Мединского, эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя.
«То есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь и заявляет, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее», — уточнил он.
При этом российская сторона не возражает против стремления Украины вступить в Евросоюз, подчеркнул Мединский.
До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.