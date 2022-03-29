Турция и Израиль обсуждают возможность поставок израильского газа в Европу

Еще один турецкий источник указал агентству на наметившееся в последнее время «сближение» Турции с Израилем и обоюдное стремление добиться решения вопроса.
«В недавнем времени произошло сближение [Турции] с Израилем. Мы заинтересованы в том, чтобы [израильский] газ шел транзитом через Турцию в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, некоторые переговоры были проведены, есть желание сделать это», — подчеркнул источник.
Как информирует Reuters, обсуждаемый проект предусматривает строительство подводного трубопровода, который может пройти от израильского газового месторождения «Левиафан» в страны Европы через территорию Турции. По предположению агентства, израильский газ может помочь указанным странам диверсифицировать поставки и снизить зависимость от России.
Вместе с тем, как указывает агентство, официальные лица «более осмотрительны» в своих оценках, касающихся возможности реализации проекта, и не исключают, что этот процесс «может зайти в тупик», в том числе в связи с геополитическими причинами.