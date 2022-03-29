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17:04 (мск), источник: ТАСС

Турция и Израиль обсуждают возможность поставок израильского газа в Европу

АНКАРА, 29 марта. /ТАСС/. Турецкая и израильская стороны обсуждают возможность строительства трубопровода для транзита газа из Израиля в Европу через Турцию с целью диверсификации поставок. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник. По его сведениям, «конкретные решения [по данному вопросу] могут быть приняты в ближайшие месяцы».

Еще один турецкий источник указал агентству на наметившееся в последнее время «сближение» Турции с Израилем и обоюдное стремление добиться решения вопроса.

«В недавнем времени произошло сближение [Турции] с Израилем. Мы заинтересованы в том, чтобы [израильский] газ шел транзитом через Турцию в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, некоторые переговоры были проведены, есть желание сделать это», — подчеркнул источник.

Как информирует Reuters, обсуждаемый проект предусматривает строительство подводного трубопровода, который может пройти от израильского газового месторождения «Левиафан» в страны Европы через территорию Турции. По предположению агентства, израильский газ может помочь указанным странам диверсифицировать поставки и снизить зависимость от России.

Вместе с тем, как указывает агентство, официальные лица «более осмотрительны» в своих оценках, касающихся возможности реализации проекта, и не исключают, что этот процесс «может зайти в тупик», в том числе в связи с геополитическими причинами.

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