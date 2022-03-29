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17:24 (мск), источник: © РИА Новости

Нидерланды и Бельгия высылают 38 российских дипломатов

ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Нидерланды и Бельгия объявили о высылке почти четырех десятков российских дипломатов. Так, Брюссель выдворит 21 дипломата, сообщает телеканал RTBF. Поводом для этого названы «шпионаж или угроза безопасности». Об аналогичном шаге заявил в Twitter министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Источник: РИА "Новости"

«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — написал он.

Об этом же власти королевства сообщили российскому послу в Гааге Александру Шульгину. Там уточнили, что основанием для высылки стала информация Службы общей разведки и безопасности и Службы военной разведки, «свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков».

«Решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников. США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Черногория уже объявили о высылке российских разведчиков», — добавил нидерландский МИД.

Сотрудников российского посольства высылает и Дублин.

«Четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции», — заявили послу Юрию Филатову в ирландском МИД.

Еще одного россиянина объявили персоной нон грата в Чехии. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и другие страны. Российский МИД зеркально отвечает на все подобные действия.

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