Нидерланды и Бельгия высылают 38 российских дипломатов

«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — написал он.
Об этом же власти королевства сообщили российскому послу в Гааге Александру Шульгину. Там уточнили, что основанием для высылки стала информация Службы общей разведки и безопасности и Службы военной разведки, «свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков».
«Решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников. США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Черногория уже объявили о высылке российских разведчиков», — добавил нидерландский МИД.
Сотрудников российского посольства высылает и Дублин.
«Четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции», — заявили послу Юрию Филатову в ирландском МИД.
Еще одного россиянина объявили персоной нон грата в Чехии. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и другие страны. Российский МИД зеркально отвечает на все подобные действия.