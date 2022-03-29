Поклонская призвала людей «на распутье» сделать выбор в пользу мира

«Сейчас не смогу разобраться в том, что происходит, но знаю точно: старого мира уже нет, но и нового еще нет… Мы все стоим на распутье. Пожалуйста, давайте сделаем выбор в сторону мира», — написала экс-прокурор, повторив эти свои слова на украинском языке.
Поклонская заявила, что хочет верить в то, что «Украина, Россия, США, Польша и т.д. — это все еще люди, а потом уже безликие государственные машины».
«Но порой мне кажется, что мы оказались в мире, где расчетной единицей стали не монеты или купюры, а человеческие жизни и судьбы», — добавила замглавы Россотрудничества.
Она рассказала, что встретилась с людьми, «уцелевшими в ходе боев в Мариуполе», и опубликовала фотографии, на которых передает детям мягкие игрушки и вещи, в том числе коляску, а также беседует с семьями.
Место фотосъемки не называется, на фото видно, что встречи проходят на лестничных пролетах и в зале здания, которое, очевидно, не является жилым домом. Поклонская одета в бежевое осеннее пальто, черную или темно-синюю рубашку на пуговицах с отложным воротником и черные брюки. При этом на двух из восьми опубликованных фотографий на Поклонской вместо рубашки надета водолазка темно-оливкового цвета.
«Дети говорят, что у них есть мечта — вернуться к себе домой. Они смогли остаться детьми, несмотря на весь ужас. Для каждого из нас жизнь конкретного человека — это целая вселенная. А для безликой машины — расчетная единица. Остаться человеком в бесчеловечную эпоху — это задача взрослых, которые, кажется, забыли об этом (то ли из-за страха, то ли из-за самомнения)», — написала экс-депутат.
Поклонская не в первый раз сообщает о встречах с жителями Украины, которые были вынуждены покинуть дома после начала российской спецоперации.
8 марта она сообщала, что привезла продукты и товары первой необходимости жителям Херсонской области. 19 марта Поклонская опубликовала пост о том, что вместе с сотрудниками Россотрудничества и фонда «Доктор Лиза» собрали и отправили на Украину продукты и детское питание.
Ранее, 18 марта, в ее день рождения, Поклонская призвала «оторваться от политики ненависти и вражды — вплоть до разборок о правильной принадлежности к этническому происхождению». Поклонская заявила о важности помочь тем, кто в этом нуждается, и ценить разные точки зрения и мнения, с помощью которых нужно «не самоутверждаться, а находить истину».
Поклонская также в посте в Telegram, приуроченном к годовщине крымского референдума, осудила «любой национализм и граничащий с ним фанатичный патриотизм», которые приводят «к самым непредсказуемым последствиям».
Поклонская работала в прокуратуре Крыма, когда полуостров был как в составе Украины, так и в составе России, была депутатом Госдумы VII созыва. 7 февраля она приступила к обязанностям замглавы Россотрудничества, занявшись на этой должности защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.