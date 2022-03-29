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19:38 (мск), источник: © РИА Новости

Работа по денацификации займет не один год, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что денацификация — это не только уничтожение преступников, но еще и законодательная, и образовательная работа, которая займет не один год.

Источник: © РИА Новости

«Денацификация — это не только уничтожение тех военных преступников, тех неонацистов… Это еще очень серьезная работа, которая предстоит… и в плане образовательной сферы. Это работа… на законодательном уровне. Вы же понимаете, как за эти годы это пропитало разные отрасли. Здесь мы тоже работаем. И это дело не одного года. Все выявить. Все изменить. И сделать невозможным, чтобы это возродилось для следующих поколений. Вот наша задача. Денацификация — это широкий, осознанный, серьезный процесс, который мы обязаны реализовать», — сказал Пушилин.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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