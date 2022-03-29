Мединский объяснил значение «деэскалации» под Киевом и Черниговом

«Первый [ответный шаг с российской стороны] касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: на киевском и черниговском. Это не прекращение огня, это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым нужно принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — сказал он.
Второй ответный шаг, по его словам, связан с возможностью проведения встречи на высшем уровне, но только после предварительного подписания министрами иностранных дел подготовленного договора.
Он также отметил, что с вопросом о том, что конкретно будет означать «притормаживание или деэскалация по двум направлениям» лучше обратиться к Минобороны России.
Российская и украинская делегации во главе с Мединским и Давидом Арахамией провели очные переговоры в Стамбуле 29 марта. На них Украина предложила новую систему гарантий безопасности, которая в том числе будет включать нейтральный статус государства. Как пояснил Арахамия, гарантами такой системы могут стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.
В свою очередь Мединский подтвердил получение письменных предложений от Украины, подтверждающих стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу. Также Мединский заявил, что украинские предложения включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения на территории Украины. «Мы [в ответ] делаем два шага по деэскалации конфликта. Сокращение военной активности в районе Чернигова и Киева — один из них», — сказал тогда политик.
По его словам, переговоры в Стамбуле прошли конструктивно, а от Украины была получена «понятно сформулированная позиция».