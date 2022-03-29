Пушилин: вопрос о присоединении ДНР к России будет поднят после деоккупации территории

«Что касается вхождения в состав РФ, что касается желания и стремления, то они отчетливо прослеживаются с 2014 года — желание быть в России», — сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке (цитата по Донецкому агентству новостей).
Сейчас основная задача — выйти на конституционные границы республики (совпадают с границами Донецкой области), заявил глава ДНР.
«Дальше определимся», — сообщил Денис Пушилин.
27 марта глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время может пройти референдум, на котором будет решаться вопрос о присоединении к России. При этом господин Пасечник назвал заявление о референдуме «личным мнением». Подготовка к проведению референдума о вхождении в состав России в ЛНР сейчас не ведется.
Президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. 24 февраля началась «специальная военная операция» России на Украине.