10:20 (мск), источник: © РИА Новости
В США запретили линчевание
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Норма, запрещающая линчевание, через сотню лет споров стала законом в США после того, как его подписал президент Джо Байден.
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«Теперь это закон», — заявил Байден.
Закон получил имя Эммета Тилля, 14-летнего афроамериканца. В 1955 году белая женщина обвинила Тилля в приставаниях, после чего ее родственники жестоко убили его и были оправданы присяжными. Попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века. Теперь такая расправа будет преследоваться в рамках уголовного закона как преступление на почве ненависти.
«Почти 100 лет назад представитель штата Северная Каролина Джордж Уайт — единственный темнокожий в конгрессе в то время — впервые представил закон против линчевания. Сотни подобных документов не пробились в качестве закона», — добавил Байден на церемонии подписания.