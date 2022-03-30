Посол РФ Антонов: обвинения России в продовольственном кризисе являются частью информационной войны

«Расцениваем комментарии Шерман как часть информационной войны США против России. Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — сказал Антонов, комментируя высказывания Уэнди Шерман.
По его словам, ситуация на Украине — противоположная: на ее территориях, находящихся под контролем российских военнослужащих, «царят мир и спокойствие», заявил посол. Показательным примером, считает Анатолий Антонов, является Херсонская область, где российские войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной.
«Россия разбомбила как минимум три гражданских, в том числе один чартерный, корабля, перевозивших товары из портов Черного моря в другие страны. Российский флот блокирует доступ к портам Украины, фактически перекрывая экспорт зерна», — сообщила 30 марта Шерман.
Мировое сообщество стоит на пороге «беспрецедентного» продовольственного кризиса, вызванного военной операцией России на Украине, заявил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. Обеспокоенность по этому поводу также выразили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден.