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08:44 (мск), источник: РБК

Глава МИД Китая назвал неприемлемыми санкции против России

Жесткие санкции западных стран против России являются неприемлемыми. Об этом в ходе видеопереговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил глава МИД Китая Ван И.

Источник: РИА "Новости"

«Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия», — заявил Ван И.

Кроме того, считает глава китайского МИДа, европейские санкции также вредят и другим странам, которые не являются сторонами конфликта.

Нельзя руководствоваться методами, вносящими раскол в мире.
Ван И

Ранее Боррель, говоря о возможном союзе России и Китая, заявил, что это привело бы к «невероятному» дисбалансу в мире, поэтому подобных тенденций следует избегать. «Одно из негативных последствий происходящего заключается в том, что мы можем подтолкнуть Россию к Китаю и создать разделение между, как мы это называем, глобальным юго-востоком и глобальным северо-западом», — считает дипломат.

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