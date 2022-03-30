Глава МИД Китая назвал неприемлемыми санкции против России

«Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия», — заявил Ван И.
Кроме того, считает глава китайского МИДа, европейские санкции также вредят и другим странам, которые не являются сторонами конфликта.
Нельзя руководствоваться методами, вносящими раскол в мире.
Ранее Боррель, говоря о возможном союзе России и Китая, заявил, что это привело бы к «невероятному» дисбалансу в мире, поэтому подобных тенденций следует избегать. «Одно из негативных последствий происходящего заключается в том, что мы можем подтолкнуть Россию к Китаю и создать разделение между, как мы это называем, глобальным юго-востоком и глобальным северо-западом», — считает дипломат.