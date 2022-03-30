Получено самое полное изображение Солнца Оно представляет собой мозаику из 25 кадров
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
08:40 (мск), источник: ТАСС

Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра РФ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении. Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в эти аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, уточняет Росавиация.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Военная операция на Украине
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Минобороны сообщило об уничтожении базы с топливом во Львове
ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и «Буков» под Киевом
Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь