Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра РФ

«До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении. Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в эти аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, уточняет Росавиация.