09:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины
Великобритания готова выступить в качестве гаранта безопасности для Украины, если ее попросят, сообщила британский постпред при ООН Барбара Вудворд.
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В украинской делегации на переговорах с Россией накануне заявили, что Киев хочет видеть в числе своих гарантов безопасности постоянных членов Совбеза ООН (РФ, США, Великобритания, Франция и Китай).
Госпожа Вудворд напомнила, что Великобритания уже направила «значительную оборонительную военную поддержку» Украине, а также предоставила гумпомощь на сумму более £400 млн. «И мы были бы рады рассмотреть возможность того, чтобы сыграть свою роль в этом, если бы нас попросило правительство Украины», — уточнила постпред Великобритании (цитата по «РИА Новости»).
Вчера, 29 марта, в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Стороны встретились очно впервые с 7 марта. По итогам встречи РФ получила письменные предложения от Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Минобороны РФ объявило, что сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Лаура Кеффер