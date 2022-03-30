Раскрыт механизм образования сложной органики в космосе До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в Галактике и во Вселенной в целом
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
09:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины

Великобритания готова выступить в качестве гаранта безопасности для Украины, если ее попросят, сообщила британский постпред при ООН Барбара Вудворд.

Источник: AP 2022

В украинской делегации на переговорах с Россией накануне заявили, что Киев хочет видеть в числе своих гарантов безопасности постоянных членов Совбеза ООН (РФ, США, Великобритания, Франция и Китай).

Госпожа Вудворд напомнила, что Великобритания уже направила «значительную оборонительную военную поддержку» Украине, а также предоставила гумпомощь на сумму более £400 млн. «И мы были бы рады рассмотреть возможность того, чтобы сыграть свою роль в этом, если бы нас попросило правительство Украины», — уточнила постпред Великобритании (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 29 марта, в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Стороны встретились очно впервые с 7 марта. По итогам встречи РФ получила письменные предложения от Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Минобороны РФ объявило, что сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Лаура Кеффер

 «Плачьте, но снимайте»: как создавался первый советский лауреат «Оскара»
Торговые сети отказываются снижать цены на еду
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь