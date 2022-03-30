Медведев заявил, что санкции против России уже возвращаются на Запад бумерангом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения, констатировал зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Спустя всего несколько недель после введения “адских” санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом», — написал он в своем Telegram-канале в среду.
«Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо», — перечислил в этой связи Медведев.
Западу не удается глобально ограничить Россию, добавил зампредседателя СБ. «Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас все еще пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос», — написал он.
«Тем не менее глобально ограничить Россию не получается. Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам», — подчеркнул зампредседателя СБ.