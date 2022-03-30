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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два — “Бук-М1” в районах Угледара и Славянска», — сказал он.

Кроме того, были уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

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