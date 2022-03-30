ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки

«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два — “Бук-М1” в районах Угледара и Славянска», — сказал он.
Кроме того, были уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.