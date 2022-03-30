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11:15 (мск), источник: Life.ru

Минобороны РФ сообщило о сбитом в ходе воздушного боя украинском самолёте Су-24

Всего же с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 124 самолёта и 77 вертолётов.

Источник: РИА "Новости"

Российский военный самолёт в ходе воздушного боя сбил Су-24 Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, всё произошло в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы.

«В районе населённого пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», — сказал генерал-майор.

Всего же с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 124 самолёта и 77 вертолётов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой: он хотел бы получить от Североатлантического альянса хотя бы один процент самолётов и танков, которыми тот располагает. По мнению украинского лидера, в необходимости вооружения Незалежной уверен не только Киев, но и «абсолютное большинство населения Европы».

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