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13:02 (мск), источник: ТАСС

Чижов: непростая ситуация в энергосекторе Европы спровоцирована санкциями ЕС против России

Постпред РФ при ЕС отметил, что, по мнению специалистов в энергетической области, в краткосрочной перспективе альтернативы российским энергоносителям, которые смогли бы восполнить дефицит, нет.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в среду, что сложная ситуация в энергетическом секторе Европы была спровоцирована не действиями РФ, а санкциями ЕС в отношении Москвы.

«Что такое G7? Это неформальный клуб стран, каждая из которых следует за теми, кто ввел санкции против России. Все эти меры идут в добавление к непростой ситуации в энергетическом секторе Европейского союза, которая была спровоцирована не действиями России, а как результат санкций, которые были введены со стороны ЕC и других западных стран против российского энергетического сектора. Безусловно, эти меры будут оказывать влияние», — сказал он в интервью RT.

Чижов отметил, что, согласно мнению специалистов в энергетической области, в краткосрочной перспективе альтернативы российским энергоносителям, которые смогли бы восполнить дефицит, нет.

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