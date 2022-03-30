В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

«Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — сказал представитель Кремля журналистам.
Пресс-секретарь не стал комментировать тему стран-гарантов безопасности Украины, посоветовав обратиться за дополнительной информацией по переговорам к главе российской делегации Владимиру Мединскому.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.
Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также отказ от идеи вернуть Крым военным путем.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.