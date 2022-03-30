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13:25 (мск), источник: Life.ru

Песков: Подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе пока нет

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, комментируя результаты переговоров Путина и Макрона.

Источник: AP 2022

Во время телефонного разговора президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе не наметилось. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, есть ли какое-либо продвижение по этому вопросу.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон снова позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Президент России подробно информировал коллегу о неотложной помощи, которую российские военные оказывают мирным жителям Украины, и о том, как обеспечивают их безопасную эвакуацию.

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