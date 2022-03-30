День в истории: продажа Аляски Подписание Парижского трактата, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
14:34 (мск), источник: © РИА Новости

Более 17 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Свыше 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17000 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

 В России предложили создать новую платежную единицу
В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Минобороны сообщило об уничтожении базы с топливом во Львове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь