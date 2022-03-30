Жители Китая протестуют против жесткого локдауна

На одном из видео, впоследствии также удаленном, видны протестующие, как утверждается, в Шанхае, которые скандируют: «Мы хотим работать! Мы хотим есть! Мы хотим иметь право знать! Мы хотим, чтобы власти на местах урегулировали ситуацию! Мы хотим свободы!».
В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая 160 рабочих, участвовавших в строительстве временной больницы для размещения больных коронавирусом на 3 тыс. коек, жалуются, что им не заплатили ничего за эту работу. Более того, по завершении строительства 40 рабочих, как сообщает британская газета, сами слегли с коронавирусом, их отправили на карантин, но не обеспечили никакой едой и лекарствами и к тому же разместили заболевших в антисанитарных условиях.
Рабочие обсуждали эту ситуацию в сети и жаловались на такое отношение, но все эти обсуждения также были удалены цензурой.
Выплеснулось в соцсети и возмущение жителей города Чанчунь в той же провинции Цзилинь. Они обвиняют местные власти в неспособности урегулировать ситуацию и наладить нормальные условия жизни на третьем году пандемии. По их словам, они не могут даже заказать себе продукты на дом. «Ну неужели же даже на третьем году пандемии мы должны искать помощь только через соцсеть Weibo?» — спрашивают жители.
Обеспокоенность высказывают также китайские правозащитники, которые видят в некоторых случаях нарушение прав человека. Так, адвокатам запрещают встречаться с клиентами или даже общаться по видеосвязи. «В некоторых местах видеовстречи не разрешены. Но даже если где-то и разрешают, там невозможно записаться на их проведение на ближайший месяц. Но тогда растет вероятность того, что с нашими клиентами в изоляторах временного содержания будут плохо обращаться, поскольку мы не можем к ним попасть», — цитирует британское издание одного из пекинских юристов.