День в истории: продажа Аляски Подписание Парижского трактата, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
20Ситуация в городах Украины
15:40 (мск), источник: РБК

Кадыров заявил о продолжении боев с украинскими силами в Мариуполе

Чеченские бойцы продолжают военную спецоперацию в украинском Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы полка полиции специального назначения работают в мариупольском направлении. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника», — написал Кадыров.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Он уточнил, что в городе находятся бойцы полка имени Ахмата Кадырова, ими командует Замид Чалаев. Действия чеченских полицейских Кадыров описал как «ликвидацию разрозненных боевиков националистических батальонов».

Кадыров отметил, что в некоторых домах Мариуполя по-прежнему находятся местные жители, в связи с чем «задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения». Глава Чечни заявил, что навыки и многолетний опыт позволяют бойцам из республики выполнять подобные задачи «максимально быстро и качественно».

28 марта Кадыров анонсировал «полное освобождение Мариуполя» в ближайшее время. По его словам, бойцы действуют «решительно, жестко, оперативно».

Военные действия в районе Мариуполя идут практически с начала военной операции России на Украине 24 февраля. К 28 февраля Минобороны России сообщило о блокировании города формированиями Донецкой народной республики (ДНР). Через несколько дней, 11 марта, российское оборонное ведомство заявило, что мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы украинскими силами. Еще спустя неделю Минобороны сообщило о боях уже в центре Мариуполя, которые с украинскими силами вели военные ДНР при поддержке российских военнослужащих.

В понедельник, 21 марта, Кадыров сообщил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму Мариуполя. По его словам, руководил им депутат Госдумы Адам Делимханов. 24 марта Кадыров сообщал, что чеченские бойцы взяли под контроль здание администрации Мариуполя, а также «полностью зачистили» жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек. 29 марта Кадыров сообщил о ранении в Мариуполе Руслана Геремеева, бывшего заместителя командира батальона «Север», разыскивавшегося по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

 Кремль сделал заявление по итогам переговоров с Киевом
Киев назвал условие мирного договора с Россией
Военная операция на Украине
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Минобороны сообщило об уничтожении базы с топливом во Львове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь