15:40 (мск), источник: РБК
Кадыров заявил о продолжении боев с украинскими силами в Мариуполе
Чеченские бойцы продолжают военную спецоперацию в украинском Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
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«Бойцы полка полиции специального назначения работают в мариупольском направлении. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника», — написал Кадыров.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Он уточнил, что в городе находятся бойцы полка имени Ахмата Кадырова, ими командует Замид Чалаев. Действия чеченских полицейских Кадыров описал как «ликвидацию разрозненных боевиков националистических батальонов».
Кадыров отметил, что в некоторых домах Мариуполя по-прежнему находятся местные жители, в связи с чем «задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения». Глава Чечни заявил, что навыки и многолетний опыт позволяют бойцам из республики выполнять подобные задачи «максимально быстро и качественно».
28 марта Кадыров анонсировал «полное освобождение Мариуполя» в ближайшее время. По его словам, бойцы действуют «решительно, жестко, оперативно».
Военные действия в районе Мариуполя идут практически с начала военной операции России на Украине 24 февраля. К 28 февраля Минобороны России сообщило о блокировании города формированиями Донецкой народной республики (ДНР). Через несколько дней, 11 марта, российское оборонное ведомство заявило, что мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы украинскими силами. Еще спустя неделю Минобороны сообщило о боях уже в центре Мариуполя, которые с украинскими силами вели военные ДНР при поддержке российских военнослужащих.
В понедельник, 21 марта, Кадыров сообщил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму Мариуполя. По его словам, руководил им депутат Госдумы Адам Делимханов. 24 марта Кадыров сообщал, что чеченские бойцы взяли под контроль здание администрации Мариуполя, а также «полностью зачистили» жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек. 29 марта Кадыров сообщил о ранении в Мариуполе Руслана Геремеева, бывшего заместителя командира батальона «Север», разыскивавшегося по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.