День в истории: продажа Аляски Подписание Парижского трактата, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
8В Москве отменили масочный режим
16:29 (мск), источник: ТАСС

Мединский: предложения Украины содержат отказ от ядерного оружия и вступления в НАТО

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Письменные предложения Украины, переданные России на встрече в Стамбуле, содержат положения об отказе Киевом от вступления в НАТО и ядерного оружия. Об этом заявил в среду глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения», — сказал он.

По словам Мединского, предложения Украины также содержат отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет и Россия.

Мединский заявил, что Украина во вторник впервые зафиксировала свою готовность выполнить ряд важнейших условий, чтобы в будущем построить нормальные отношения с Россией.

«Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией», — отметил он.

Есть неопровержимые доказательства, что Киев готовился к наступлению в Донбассе, РФ была вынуждена начать спецоперацию, сообщил Мединский.

По его словам, принципиальная позиция РФ в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной.

Если Украина выполнит все зафиксированные в предложениях обязательства, угроза создания плацдарма НАТО будет ликвидирована, заявил Мединский.

Антироссийский плацдарм

Североатлантический альянс формировал антироссийский плацдарм на украинской территории, годами игнорируя требования России в сфере безопасности, заявил Мединский.

«Россия предлагала переговоры, заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту национальных интересов России. Все эти требования годами игнорировались, а из Украины, точнее, из украинской территории НАТО тоже годами создавала антироссийский плацдарм», — отметил он.

Справка
К чему пришли Москва и Киев на переговорах во дворце османских султановИ о каких ключевых разногласиях говорят эксперты.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Военная операция на Украине
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Минобороны сообщило об уничтожении базы с топливом во Львове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь