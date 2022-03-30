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17:53 (мск), источник: ТАСС

Пентагон считает, что Киев больше всего нуждается в противотанковых комплексах и ПВО

Американский генерал Тод Уолтерс предполагает, что в ближайшем будущем они и далее будут эффективны.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США исходит из того, что украинские военные нуждаются в настоящее время в наибольшей степени в противотанковых и противовоздушных системах. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

«Я могу сказать, что это средства для противодействия бронированной технике, танкам, ракеты “земля — воздух”, они очень, очень важны. Они эффективно применялись во время кампании, я предполагаю, что в ближайшем будущем они и далее будут эффективны», — ответил он на вопрос о том, в каких вооружениях нуждается Киев. Уолтерс констатировал, что может «углубиться в эту тему на закрытых слушаниях».

Посол России в США Анатолий Антонов ранее подчеркнул, что значительная часть поставляемого Западом Киеву оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников, а съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, получив боевой опыт на Украине, могут применить его впоследствии где угодно.

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