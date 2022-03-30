Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией. Его обращение приводит пресс-служба «Единой России».
«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — сказал Бибилов.
Он отметил, что сейчас весь мир переживает переломный момент.
«Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», — сказал лидер Южной Осетии.
Он напомнил, что «первое за новейшую историю возрождение русского мира» случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики.
«Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития», — добавил Бибилов.
Однако, подчеркнул он, главная историческая и стратегическая цель осетинского народа — объединение в рамках России.
«Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», — заключил президент.
Обращение президента Южной Осетии прокомментировал сенатор Андрей Климов. Он отметил, что нет никаких препятствий правового характера для того, чтобы республика вошла в состав России.
«Законы предусматривают процедуру принятия государств в состав России, для этого осетинскому народу нужно выразить волю через референдум», — пояснил он.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона, а 26 августа признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.
Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.