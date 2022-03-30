Минобороны Турции сообщило о поиске альтернатив российским С-400

«Мы рассматривали систему ПВО большой дальности. С-400 был не вариантом, а необходимостью для Турции. Сейчас мы ведем переговоры с Францией и Италией на предмет [покупки] других оборонительных систем», — рассказал министр.
Он подчеркнул, что Турция обязательно найдет решение и сможет купить указанные типы вооружений.
Турция купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд. Сделка была заключена в декабре 2017 года. В октябре 2019-го в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия выполнила условия контракта раньше установленного срока, поставив все элементы С-400 «Триумф», включая ракеты. В декабре прошлого года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что турецкая сторона выплатила России все средства за поставку ракетных систем.
В конце марта в Пентагоне заявили об обсуждении сделки Вашингтона и Анкары, которая заключается в передаче Турцией комплексов С-400 Украине, США в обмен сняли бы наложенные на страну санкции за покупку российского вооружения и вернули бы ее в программу поставок истребителей F-35.
По данным Reuters, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман подняла вопрос о передаче С-400 Киеву во время своего визита в Турцию, в Вашингтоне также обращались к этой теме в феврале. Опрошенные агентством эксперты заключили, что Турция с большой степенью вероятности отвергнет предложение США, этой же точки зрения придерживаются и источники Reuters в Турции. Они указали, что Анкара посчитает такое решение неуместным из-за нежелания портить отношения с Москвой и вследствие вероятных технических проблем.
В начале марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал идею о передаче Украине российских С-400. «Они используют чудесные лозунги: “Давайте вернем С-400”. Вы меня простите, но они умственно отсталые», — заявил министр. Сойлу добавил, что такое решение стало бы «полным идиотизмом» в условиях, когда украинские силы «ничего не могут сделать против самолетов и ракет».
23 марта глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир также исключал отказ от российских С-400, несмотря на давление США. «[Отказ от С-400] не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничать с Россией]. Отказ от этого даже не обсуждается», — заявил он.