В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных

В городе силам ДНР до сих пор продолжают сопротивляться военнослужащие ВСУ и боевики из украинских нацбатов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.
«Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов», — объяснил Пушилин. Ранее в ДНР рассказали, что заняли окраины и центр Мариуполя, а также подсчитали, что Народной милиции удалось освободить 60 процентов территории республики.
Глава ДНР высказывался и о судьбе Донецка после завершения российской спецоперации по защите населения Донбасса. Пушилин рассказал, что руководство республики рассмотрит вопрос о присоединении к России.