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20:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) оценивает число оставшихся на территории Мариуполя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 3−4 тысячи человек. Такую цифру назвал 30 марта представитель ведомства Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2022

В городе силам ДНР до сих пор продолжают сопротивляться военнослужащие ВСУ и боевики из украинских нацбатов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.

«Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов», — объяснил Пушилин. Ранее в ДНР рассказали, что заняли окраины и центр Мариуполя, а также подсчитали, что Народной милиции удалось освободить 60 процентов территории республики.

Глава ДНР высказывался и о судьбе Донецка после завершения российской спецоперации по защите населения Донбасса. Пушилин рассказал, что руководство республики рассмотрит вопрос о присоединении к России.

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