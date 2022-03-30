Шольц попросил у Путина письменную информацию по оплате газа рублями

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным попросил его предоставить письменную информацию по процедуре оплаты газа рублями, сообщил Reuters представитель правительства Германии.
«Шольц не согласился с этой процедурой в разговоре, но попросил предоставить письменную информацию, чтобы лучше ее понять», — сказал представитель правительства, добавив, что предыдущее соглашение G7 осталось в силе.
По его словам, Путин сказал Шольцу, что для европейских партнеров ничего не изменится — платежи будут производиться в евро и переводиться в банк, на который не распространяются санкции, а затем конвертироваться в рубли.
Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 30 марта. Как сообщили в Кремле, лидеры договорились привлечь экспертов из двух стран для обсуждения вопроса оплаты газовых контрактов в рублях.
Кроме того, российский президент объяснил немецкому коллеге, что решение брать оплату за газ в рублях связано с заморозкой странами Евросоюза валютных резервов Банка России. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа», — говорится в сообщении.
23 марта Путин поручил перевести оплату за газ в рубли для недружественных стран. В этом списке — Украина, США, все страны Евросоюза, Канада, Австралия, Япония, Норвегия, Сан-Марино и другие государства. Правительство, «Газпром» и Центробанк должны представить Путину соответствующий доклад до 31 марта. Главы европейских стран, в том числе Франции, Великобритании, Австрии, Польши, Литвы, отказались платить за газ рублями.
Германия в целом намерена постепенно отказываться от российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. 25 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что почти полной независимости от российского топлива Берлин надеется достичь к лету 2024 года, уточняет Хабек (доля России в этом случае составит 10% от всего объема поставок).
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена «заниматься благотворительностью» и поставлять газ в страны Западной Европы бесплатно. «Нет оплаты — нет газа», — сказал он. 30 марта Песков сообщил, что Россия пока не перейдет на расчет за поставки газа в недружественные страны в рублях, так как это «растянутый во времени процесс».