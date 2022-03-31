США не окажут Киеву такой помощи, которая может привести к конфликту с Россией

«Когда президент решает, что именно отправить [на Украину], он учитывает два момента», — сказала она.
По словам Бедингфилд, «первое — это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам».
«Он не станет принимать решений, ведущих к прямому конфликту между военными США и России», — добавила Бедингфилд, говоря, в частности, о возможности передачи Украине польских истребителей советского производства. Представитель Белого дома подчеркнула, что «объемы и масштабы предоставленной США Украине военной помощи являются беспрецедентными».
Второй фактор, по словам представителя Белого дома, состоит в том, что Байден «не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими». Как подчеркнула Бедингфилд, президент США не будет принимать таких решений.
Также Белый дом вновь заявил, что не готов конкретно рассуждать о гарантиях безопасности Украине. «Мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых мы можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей относительно гарантий безопасности, о которых я могла бы говорить в настоящий момент», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ARD в среду заявила о том, что Германия готова предоставить гарантии безопасности Украине после окончания специальной военной операции России на Украине.
Во вторник в Стамбуле состоялись очные переговоры делегаций Москвы и Киева. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что РФ получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Он добавил, что Москва после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, как указал политик, Москва делает «два шага навстречу» Киеву и предлагает провести встречу Путина и Зеленского раньше запланированного — одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел, а российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях.
В свою очередь член киевской делегации на российско-украинских переговорах Александр Чалый заявил, что Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если ей дадут гарантии безопасности, которые «по своему содержанию и своей форме должны быть аналогичны статье пятой» о коллективной безопасности Североатлантического договора. В число гарантов, как полагают в Киеве, могут войти постоянные члены Совета Безопасности ООН (в том числе Россия и США), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.
Ранее Вашингтон отверг предложение Варшавы передать Киеву имеющиеся в распоряжении Польши истребители МиГ-29 советского производства путем их переброски с базы в Германии на Украину.
6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт.